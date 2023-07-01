إيرادات عيد الأضحى 2023.. حققت 76 مليونًا وكريم عبدالعزيز على القمة

يبحث عدد كبير من محبي السينما، عن إيرادات عيد الأضحى 2023، حيث استطاعت السينما المصرية تحقيق نجاح كبير، خلال الأيام الأولى من موسم عيد الأضحى المبارك، وخلال التقرير التالي نرصد بالأرقام.

إيرادات عيد الأضحى 2023

شهدت إيرادات عيد الأضحى 2023 تحقيق الأفلام الأربعة المعروضة بالسينيمات إيرادات مميزة خلال الانطلاقة الأولى للأعمال، وصلت إلى 75 مليونًا و854 ألف جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية خلال الفترة القصيرة التي عرضت فيها الأعمال.

إيرادات فيلم بيت الروبي

تربع فيلم "بيت الروبي" للفنان كريم عبدالعزيز على قمة شباك التذاكر بداية من عرضه حتى اليوم محققًا إيرادات قياسية في شباك التذاكر وأعلى إيرادت يومي في تاريخ السينما وحقق فيلم الروبي يوم الجمعة إيرادات بقيمة 9,393,233 جنيهًا، لتصل كل الإيرادات الكلية حتى صباح اليوم إلى 44 مليونًا و440 ألفًا و798 جنيهًا، وهي إيرادات مميزة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة "الإنفلونسر" التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، والفيلم بطولة كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني

وتواجد فيلم تاج لتامر حسني في المركز الثاني ضمن أفلام عيد الأاضحى 2023 وحقق الفيلم يوم الجمعة إيرادات بقيمة 5,724,064 جنيها؛ لتصل كل الإيرادات خلال 3 أيام عرض إلى 14 مليونًا و934 ألفًا و959 جنيهًا، وهي إيرادات مميزة للغاية خلال الأيام الأولى للفيلم في مصر وفيلم تاج يشارك في بطولته مع تامر حسنى كلا من دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

إيرادات فيلم البعبع

وضمن أفلام عيد الأضحى 2023، حل الفنان أمير كرارة ثالثا من خلال فيلمه الجديد "البعبع" الجمعة، إيرادات بقيمة 3,541,530 جنيها؛ لتصل كل إيراداته خلال 4 أيام من العرض إلى 9 ملايين و409 آلاف و680 جنيهًا ويلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي وينافس الفيلم في موسم عيد الأاضحة مع عدة أفلام أخرى هي “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز وفيلم البعبع بطولة أمير كرارة وفيلم “مستر إكس” بطولة أحمد فهمي.

إيرادات فيلم مستر إكس

وفي المركز الأخير جاء فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، حيث حقق الجمعة، إيرادات بقيمة 2.335.025 جنيهًا، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، إلى 7 ملايين و69 ألفًا و364 جنيهًا وحل الفيلم في المركز الرابع والأخير بقائمة إيرادات شباك التذاكر، وذلك لليوم الثالث على التوالي منذ طرحه بدور العرض السينمائي وتدور أحداث العمل حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، وتجسّد هنا الزاهد، خلال الأحداث شخصية محامية دفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقي أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية والفيلم من بطولة هنا الزاهد ومحمد أنور وعدد من نحوم الكوميديا.