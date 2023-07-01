القبض على سيدتين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالتجمع الخامس وشبرا

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على سيدتين لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية وأموال وهاتف محمول بمنطقتي التجمع الخامس وشبرا مصر.

تعود الواقعة عندما تم ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى "بأسلوب المغافلة" من داخل فيلا "محل عملها" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة ، وبإرشادها تم ضبط المسروقات، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة.

كما تم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، وبحوزتها هاتف محمول "مجهول المصدر" حال قيامها بمحاولة بيعه لأحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم، وبمواجهتها إعترفت بسرقة الهاتف المحمول من داخل أحد محال الملابس "بأسلوب المغافلة"

وأقرت بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة متعلقات السيدات حال تواجدهن داخل المتاجر، وأقرت بإرتكابها 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنها ومبلغ مالى من متحصلات نشاطها، وأقرت بالتصرف فى باقى الهواتف بالبيع، وبإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموها بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.