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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط بلطجي خطير في بدر بأسلحة نارية ومخدرات

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية وبيضاء وكمية من مخدر الآيس بقصد الإتجار.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "مخدرات – سرقة – سلاح نارى") حال تردده على دائرة قسم شرطة بدر مستقلاً سيارة "مُبلغ بسرقتها"، وبحوزته (بندقية آلية - طبنجة - ٢ خزينة – كمية من الطلقة النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض "مطواة" -مبلغ مالى -  ٤ هواتف محمولة).

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والسلاح الأبيض بقصد فرض السيطرة والدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من نشاطه تجارته غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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