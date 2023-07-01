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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تزيد السكر فى الدم.. "الصحة" تحذر المواطنين من تناول المشروبات الغازية

الصحة
الصحة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة منشورا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضحت فيه أن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة ترفع نسبة السكر بالدم وتزيد الوزن، وناشدت المواطنين تجنبها وذلك للحفاظ على الصحة العامة للجسم.

وأوضحت وزارة الصحة، خلال منشورها اليوم، أن المشروبات الغازية تزيد من حموضة المعدة مما يؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة للجسم ويشعر الفرد بالتعب والإرهاق طوال اليوم، مبينة أن المشروبات الغازية تتسبب أيضا في رفع نسبة السكر في الدم الأمر الذي يتسبب في شعور الفرد بالتعب أيضا.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد تلقى تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" للمواطنين، خلال عملها أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه وفقا للتقرير فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ51 ألفًا و709 خدمات، وكانت الشرقية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ8 آلاف و903 خدمات، تليها الدقهلية بـ6 آلاف و186 خدمة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ5 آلاف و215 سيدة- في أول زيارة- وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 859 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ726 خدمة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 19 ألفًا و383 زيارة، تصدرتها الشرقية بـ4 آلاف و575 زيارة، وتلتها الدقهلية بـ2995 زيارة.

ولفت إلى أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ661 طفلا، وجاءت المنيا في الصدارة بـ230 طفلا، تليها محافظة الدقهلية بفحص 60 طفلا.

             

وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول المشروبات الغازية والسبب تناول المشروبات الغازية و وزارة الصحة الصفحة الصفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية

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