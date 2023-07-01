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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين بانقلاب سيارة في الشرقية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد جراء انقلاب سيارة سوزوكي بطلعة الطريق الإقليمي اتجاه الزوامل دائرة مركز مشتول السوق وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "سلوي م ع" 41 سنة مصابة بإشتباة كسر بالذراع الأيسر وكدمة بالصدر وسحجات باليد اليسري و"منار ت م" 23 سنة و"تامر م م" 49 سنة مقيمين المرج مصابين بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطلعة الطريق الإقليمي إتجاة الزوامل دائرة مركز مشتول السوق وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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