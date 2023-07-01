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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين بتهمة قتل سائق في السلام

عاطلين
عاطلين

أمرت نيابة السلام بحبس عاطلين بتهمة قتل سائق بسبب خلافات مالية بينهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 

تلقى قسم شرطة السلام ثان إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال وسؤالـــه قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم بسبب وجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى عليه وآخرين باستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك إصابته.

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وآخر اشترك معه فى ارتكاب الواقعة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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