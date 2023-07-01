التقرير الطبي يكشف سبب مصرع شاب في العياط

أكد التقرير الطبي الخاص بالكشف على شاب لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل بـمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، أنه فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة الشاب، كما أمرت باستدعاء أسرته للاستماع لأقوالها

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بغرق شاب أثناء السباحة بنهر النيل بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثًا عن الجثة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام شاب يدعى "إسلام ياسر زينهم" بالسباحة لقى مصرعه غرقًا، وتمكن قوات الإنقاذ النهري "غطاسين" من انتشال الجثة.