ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التقرير الطبي يكشف سبب مصرع شاب في العياط

مصرع
مصرع

أكد التقرير الطبي الخاص بالكشف على شاب لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل بـمدينة العياط  جنوب محافظة الجيزة، أنه فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة الشاب، كما أمرت باستدعاء أسرته للاستماع لأقوالها

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بغرق شاب أثناء السباحة بنهر النيل بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثًا عن الجثة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام شاب يدعى "إسلام ياسر زينهم" بالسباحة لقى مصرعه غرقًا، وتمكن قوات الإنقاذ النهري "غطاسين" من انتشال الجثة.

الأكثر قراءة

مجهولون يلقون مولوتوف على حفل زفاف نجل تاجر أسماك شهير بالمنصورة

حفيد عادل إمام الأكبر يحتفل بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفنى (صور)

مواعيد مباريات اليوم السبت 1- 7 - 2023 والقنوات الناقلة

ضبط أدوية منتهية الصلاحية خلال حملة رقابية على الصيدليات بالبحيرة

5 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولى

خبيرة: مصر لعبت دورًا إيجابيًا خلال رئاستها تجمع "الكوميسا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء

فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تفاخر وزير إسرائيلى بدعم إرهاب المستوطنين تحد سافر للمجتمع الدولى

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل