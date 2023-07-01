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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالمطرية

طلق ناري
طلق ناري

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز مقتل شاب بطلق ناري في الشارع في ظروف غامضة بمنطقة المطرية.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بسماع إطلاق أعيرة نارية ومقتل شاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “تامر.م” إثر إصابته بطلق ناري، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وألقى رجال المباحث القبض على مشتبه به بارتكاب الواقعة وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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