تشريح جثة سائق مزقه عاطلان في السلام

أمرت نيابة السلام بتشريح جثة سائق لقى مصرعه على يد عاطلين بسبب خلافات مالية بينهم لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة السلام ثان إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال وسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم بسبب وجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى عليه وآخرين باستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك إصابته.

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وآخر اشترك معه فى إرتكاب الواقعة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.