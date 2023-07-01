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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل شاب في الزاوية الحمراء

المتهم
المتهم

تكثف الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من جهودها لضبط المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما في منطقة الزاوية الحمراء.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "محسن.ط"، مصاب بطعنة نافذة في الصدر، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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