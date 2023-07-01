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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حفيد عادل إمام الأكبر يحتفل بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفنى (صور)

حفيد الزعيم وخطيبته
حفيد الزعيم وخطيبته

احتفل عادل رامي إمام «عادل جونيور» الحفيد الأكبر للزعيم عادل إمام بخطبته على فتاة تدعى فريدة أشرف مدربة لياقة من خارج الوسط الفني في منزل العروس عبر حفل عائلي شهد تواجد عدد محدود من الأسرتين والأصدقاء.

خطوبة حفيد عادل إمام

جاء الاحتفال بالخطوبة بعد فترة بسيطة من تخرج نجل المخرج رامي إمام في الجامعة الأمريكية حيث درس الإخراج وأخرج خلال دراسته فيلما قصيرا باسم الانحدار يتحدث عن اكتئاب ما بعد فقد الأب والأم.

 

 

يذكر أن رامي إمام هو مخرج مصري، ولد في عام 1977، تخرج في قسم المسرح بالجامعة الأمريكية في عام 1999، وعمل بعدها في مجال اﻹخراج المسرحي، وعمل مع والده الفنان عادل إمام كمخرج في مسرحية (بودي جارد)، ثم بدأ في اﻹخراج للسينما من خلال فيلم (أمير الظلام)، ثم واصل اﻹخراج للسينما والتليفزيون، فأخرج للسينما (غبي منه فيه، حسن ومرقص، بوحة)، وقدم للتليفزيون (عايزة أتجوز، فرقة ناجي عطا الله، العراف).

 

فجّر القائمون على المهرجان القومي للمسرح المصري مفاجأة كبيرة بإطلاق اسم الفنان الكبير عادل إمام على دورته السادسة عشرة التي تنطلق خلال أيام.

 

 

 

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