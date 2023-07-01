ضبط 55 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 58730 حكمًا قضائيًا متنوعًا

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكّن خلال 24 ساعة من ضبط 207 قضايا مخدرات، 55 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 58730 حكماً قضائياً متنوعاً؛ وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 207 قضايا مواد مخدرة بإجمالي 219 متهماً ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (1 طن و85,770 كيلوجرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (50,285 كيلوجرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (25,600 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,525 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9,525 كيلوجرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,410 كيلوجرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (800 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (425 جراماً).

كما ضبط 55 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهماً، و168 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 58730 حكماً قضائياً متنوعاً و197 حكم جناية و17791 حكم حبس جزئي و3369 حكم حبس مستأنف و29358 حكم غرامة و8015 مخالفة.