رابع يوم العيد.. سيولة مرورية بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

تواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية، بالتزامن مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، للتيسير على حركة المواطنين وقائدي المركبات.

وشهدت الطرق الرئيسية والميادين العامة بالقاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية في حركة السيارات، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الموافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل الانتشار الأمني لرجال المرور، لتيسير الحركة المروية، والعمل على مساعدة المواطنين وقائدي السيارات وتيسير الحركة بالشوارع والطرق والميادين، ورصد كافة المخالفات، وإزالة التعديات.

وشهدت محافظة القاهرة وتحديدا كوبري أكتوبر وكوبري قصر النيل انسيابية في حركة السيارات والطرق أمام القادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد وميدان التحرير، ومرونة في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من منطقة وسط المدينة إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت انسيابية متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الطريق الدائري.

وعلى الطريق الدائري انتظمت حركة المرور في الاتجاهين الهرم والسلام، في الوقت الذي تشهد فيه الشوارع والميادين وجودًا أمنيًا؛ لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالقاهرة والجيزة وسحب الكثافات.

وظهرت سيولة مرورية في اتجاه مصر الجديدة والمطرية وعين شمس، وفي محور 26 يوليو، وأعلى كوبري أكتوبر وشارع جسر السويس اتجاه العباسية ورمسيس.

كما ظهرت سيولة مرورية في الزمالك ووسط البلد، وفي نفق الأزهر، وفي شارع الهرم والسودان مرورًا بجامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا إلى مناطق بولاق وإمبابة وشارع فيصل، كما ظهرت سيولة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية ومنطقة العباسية وروكسي.

ونشرت الإدارة العامة للمرور خدماتها على الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، لتسهيل الحركة أمام قائدي السيارات، وظهرت سيولة مرورية على معظم الطرق صباح رابع أيام عيد الأضحى المبارك.