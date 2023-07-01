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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"رقاق باللحمة وفتة".. تعرف على أشهر أكلات عيد الأضحى المبارك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عيد الأضحى هو أحد أهم الأعياد الإسلامية، والذي يحتفل به المسلمون في كل أنحاء العالم بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والأقارب والجيران

يتميز عيد الأضحى بالعديد من المظاهر الدينية والاجتماعية والثقافية، من بينها المائدة التي تجمع الأسر والأصدقاء حول أشهى الأطباق المحضرة من لحوم الأضاحي، حيث تختلف أكلات عيد الأضحى من بلد إلى آخر، حسب التقاليد والعادات لكل بلد، في السطور التالية نستعرض أشهر أكلات عيد الأضحى.

الرقاق باللحمة:

هي عبارة عن طبق من الرقائق المقرمشة المحشوة باللحمة المفرومة والتوابل المختلفة، دائمًا ما تقدم يوم وقفة عيد الأضحى، حيث تتميز بالمذاق الشهي الذي يعشقه الكبير والصغير.

الفتة:

تعتبر أشهر أكلات عيد الأضحى، حيث تتكون من أرز أبيض وخبز محمص بالإضافة إلى الشوربة وقطع اللحم، بالإضافة إلى الصلصة والتي تعرف بـ"التقلية بالثوم".

الكباب:

هي عبارة عن قطع اللحم المتبل بالبصل والبهارات، حيث يتم تسويتها على الفحم، كما يقدم طبق الطحينة والسلطة الخضراء بجانب هذه الأكلة الشهية.

البرياني:

هو طبق مكون من الأرز المطبوخ مع اللحم أو الدجاج، مع البهارات والتوابل المختلفة، ويتم تقديمها مع الصلصة والخضار المختلفة.

الحمص: 

هو طبق مكون من الحمص المسلوق والمهروس مع الليمون والثوم والزيت، ويقدم مع الخبز العربي والمخللات المختلفة.

المندي:

هو طبق شهير في بعض الدول العربية، يتكون من اللحم المشوي على الرز المطبوخ بالتوابل والبهارات المختلفة، ويقدم مع الصلصة والخضار المختلفة.

طريقة عمل صنية الرقاق باللحمة المفرومة:

المكونات:

- 500 جرام لحمة مفرومة

- 2 بصل مفروم

- 4 فصوص ثوم مفروم

- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- 2 ملعقة صغيرة كمون

- 2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

- 2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر يابس

- عجينة رقاق جاهزة

طريقة التحضير:

في مقلاة كبيرة، اسخني الزيت على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم والثوم المفروم، وقلبيهم حتى يذبلوا.

أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها حتى تنضج.

أضيفي الملح والفلفل الأسود وكمون، وقلبيهم جيدًا.

أحضري العجينة الرقاق جاهزة. قطعيها إلى مستطيلات صغيرة بحيث تصبح سهلة في العجن.

اسكبي كمية صغيرة من اللحمة المفرومة المطبوخة على كل مستطيل من العجينة الرقاق.

زيدي كزبرة ناشفة وفلفل أحمر يابس على الوجه، ثم قومي بلف المستطيل لتعدل شكل الرقاق.

 في حرارة مقلاة عالية وضعي الرقاقة المحشوة، وقلبيها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

يمكن تقديم الرقاق المحشي باللحمة المفرومة على الطاولة مع صلصة الطماطم والخيار المفروم والليمون الحامض للتذوق.

أهم الأعياد الإسلامية كل أنحاء العالم بذبح الأضاحي عيد الأضحى التقاليد والعادات لكل بلد أشهر أكلات عيد الأضحى الرقاق باللحمة

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