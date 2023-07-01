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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 1 يوليو 2023

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 1 يوليو 2023، وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي والبنوك المصرية.

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، استقرارا في البنوك.

 

سعر الريال السعودي اليوم السبت 1 يوليو 2023 

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عند: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الريال السعودي في بنك cib اليوم عند: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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