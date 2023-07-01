الكاتبة الفلسطينية سهام السايح تناقش مجموعتها القصصية "عمر مؤجل" بورشة الزيتون الأدبية، وذلك خلال أمسية جديدة من أمسيات الورشة الثقافية، والتي تعقد في تمام الساعة السابعة من مساء الأثنين الموافق 3 يوليو المقبل.

ويتناول المجموعة القصصية "عمر مؤجل"، للكاتبة الفلسطينية سهام السايح كل من: الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، الكاتب محمود الشربيني، ويقدم الأمسية ويديرها الكاتب محفوظ علي.

والكاتبة “سهام السايح”، عضو الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، من مؤلفاتها المنشورة: “كأنه سديم”، ومجموعة “عمر مؤجل”، والصادرة حديثا عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع بالأردن.

تتناول المجموعة القصصية “عمر مؤجل”، للكاتبة سهام السايح، أبرز القضايا الاجتماعية العربية والفكرية، من خلال التناول التاريخي لها في إسقاط علي القضايا الآنية الحاضرة.

ومن إحدي قصص المجموعة نقرأ: "ارتدي معطفه بهدوء وحمل كتبه وهم بالرحيل، وعندما اقترب من طاولتي رفع بصره نحوي ثم نظر إلي نظرة أدركت بها أن أحاسيسه تحترق في طيات معطفه.

تمنبت حينها أن أسجن نفسي في ثيابه لعلي ألملم ما تبقي من عناقاتنا، ولكني أعلم جيدا أن القدر سيبخل علي بهذه اللحظة، خفق قلبي من شدة الاحباط.استجمعت شجاعتي وغادرت المقهي وحدي، حضنت روايته ودفنتها في معطفي، علي أن أحمي الأوراق من حواف المطر المدببة، لم يشعر بي أحد سوي ليالي كانون، أنا بارعة في إخفاء مشاعري، كما إن الكلمات التي تصف مشاعري غير متوفرة في اللغة بعد، ربما تنتظرني في عمر مؤجل. عدت إلي بيتي، لا شئ معي سوي الكلمات.

يشار إلي أن ورشة الزيتون الأدبية، تأسست في العام 1979، ومنذ تأسيسها ناقشت الورشة المئات من الأعمال الإبداعية، من شعر، ومجموعات قصصية، وروايات، لمئات الكتاب والكاتبات من شتي الأعمار والأطياف الأدبية، سواء من الكتاب المصريين أو الكتاب العرب.