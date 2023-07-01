ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الثقافى اليمنى بالقاهرة يحتفل بيوم الأغنية اليمنية.. الليلة

يوم الأغنية اليمنية
يوم الأغنية اليمنية

المركز الثقافي اليمني بالقاهرة، يحتفي بيوم الأغنية اليمنية، وذلك في الأمسية التي تعقد في السادسة من مساء اليوم السبت، بمقر المركز الكائن بشارع النيل بجوار متحف أحمد شوقي.

 

تناقش خلال الأمسية الغناء الصنعاني والدان الحضرمي في ضوء الذكرى العشرين لإدراج الأغنية الصنعانية ضمن التراث العالمي الإنساني اللا مادي لليونسكو. وكذلك الجهود القائمة لإدراج الدان الحضرمي لنفس القائمة. 

 

 ويشارك في الندوة مجموعة من الباحثين الأكاديميين والفنانين المهتمين بالأغنية اليمنية. من بينها: الدكتور جان لامبير في تسجيل مصور من باريس عن الأغنية الصنعانية. 

 

وتسجيل مصور آخر للفنانة والباحثة التونسية في مجال الغناء اليمني مهر الهمامي عن الأغنية اليمنية والدان الحضرمي.

 

وبالحضور الفعلي في أمسية يوم الأغنية اليمنية، الباحث الدكتور نزار غانم، ويتحدث عن أسباب تميز الأغنية اليمنية في محيطها العربي والأفريقي.

 

الفنانة اليمنية إيمان إبراهيم، وتتحدث عن تجربتها وتجربة فنانات جيلها في الغناء اليمني.

 

الباحث رفيق العكوري، ويتحدث عن إدراج الأغنية الصنعانية ضمن التراث الإنساني اللامادي لليونسكو قبل عشرين عاماً وعن الصعوبات التي تواجه إدراج الدان منذ عدة سنوات.

 

 وتدير أمسية يوم الأغنية اليمنية، الكاتبة اليمنية سهير السمان.

 

وكانت وزارة الإعلام والثقافة اليمنية، قد اعتمدت الأول من شهر يوليو يوما للأغنية اليمنية، في استجابة للمبادرات التي أطلقها عدد من الفنانيين والمثقفين اليمنيين. 

 

يذكر أن “الغناء الصنعاني”، ينتسب إلي مدينة صنعاء اليمنية، وقد صنفته منظمة اليونسكو العالمية من روائع التراث الثقافي اللامادي الإنساني، لصيانته وحفظه من الإندثار.  

 

أما “الدان الحضرمي”، والذي يتجاوز عمره الخمسة قرون منذ عرفه اليمنيين، فهو نوع فريد من الغناء الفولكلوري خاصة لأهالي حضرموت والمدن الساحلية. 

 

ويضم الدان الحضرمي ثلاثة ألوان غنائىة وهي: الريض ــ الحيقي ــ والهبيش. والذي يكتبه الشعراء بكلمات بسيطة وألفاظ تتميز بالجزالة.

المركز الثقافي اليمني بالقاهرة يحتفل بيوم الأغنية اليمنية يوم الأغنية اليمنية الغناء الصنعاني الدان الحضرمي

مواد متعلقة

مدائح العيد.. مظاهر الاحتفال بـ"الأضاحي" في التراث الشعبي

الأكثر قراءة

مصرع سمكرى سيارات ذبحًا على يد اثنين فى الدقهلية

خالد محجوب لـ"الشاهد": قضية بيع أراضى سيناء مسلسل مسبق كانت بدايته بعام 2004

مصرع 48 شخصا وإصابة 30 آخرين فى حادث سير بكينيا

التحفظ على شاب أصاب سيارة إسعاف بدراجته البخارية فى الغربية

خالد محجوب لـ"الشاهد": تلقيت رسالة تهديد بالقتل من الإخوان وأنا فى الثانوية

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء

فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟