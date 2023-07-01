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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"محجوب" لـ "الشاهد": المحكمة تعرضت للمضايقات بعد ذكر الإخوان بقضية وادى النطرون

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهر، إنه كان يريد أن يعرف هل كان المتهم الذي يقف بين يديه هو المتهم الحقيقي أم لا، معقبًا: "كان لابد من مخاطبة السجون المصرية حتى تفيدني بأن هذا الطاعن هو المتهم الحقيقي أم لا".

وأضاف المستشار خالد محجوب خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضاية extra news، كان يوجد عندي شك بأنه ليس هو المتهم الحقيقي، كما أنه قال بأنه لم يكن متواجدًا، فاستدعيت مأمور سجن وادي النطرون وطلبت الكشوف الخاصة بالسجن. 

وأوضح المستشار خالد محجوب، أن السجون والأقسام تم اقتحامها في زمن واحد بسيارات مسلحة، مؤكدًا أن المحكمة تعرضت للعديد من المضايقات بعد ذكر اسم الإخوان في قضية وادي النطرون. 

برنامج "الشاهد" 

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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