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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: 30 يونيو جسدت فكرة عند المصريين أنهم قادرون على إدراك لحظة الخطر الحقيقى

الكاتب الصحفي الدكتور
الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز،  رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن 30 يونيو جسدت فكرة عند المصريين بشكل أساسي، بأنهم شعب يمتلك القدرة على إدراك لحظة الخطر الحقيقي. 

 

وأضاف الباز خلال لقاءه ببرنامج "بيت للكل" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أنه قد حدث نوع من التشويه الكامل لما حدث على أرض الواقع، حيث تعمدت  جماعة الإخوان وبعض أجهزة المخابرات وصورت الأمر بأنه انقلاب عسكري وأنه انقلاب على الرئيس الشرعي، وبالتالي كان من الضروري أن يكون هناك شخصيات لها ثقل دولي لتتحدث مع العالم، وتقريباً كل حكام العرب باستثناءات بسيطة جدًا، لعبوا هذا الدور، وهو أنهم يشرحوا.

 

وعقب: "هذا التكاتف في تقديري أن 30 يونيو لم تكن إنقاذ لمصر فقط ، بل كانت انقاذًا للدول العربية، لأن الإخوان لم تكن جماعة محلية".

 

وأشار إلى أن جماعة الإخوان التي وصلت للحكم في مصر بأساليب مختلفة ليست جماعة محلية، بل هي جماعة لديها تنظيم دولي استقر له الحال بأن يسيطر على الدول الصلبة، أي التي بها القوى الصلبة، تونس، ليبيا، مصر، سوريا، ثم يتحول مرة أخرى إلى الممالك العربية في الخليج حتى يكون هناك تمويل للدولة الكبرى التي يريدها، وبالتالي كان يوجد مخطط كانت الدول العربية على دراية به. 

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