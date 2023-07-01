الباز: ما حدث فى 30 يونيو معجزة بكل المقاييس

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن 30 يونيو لم يكن مجرد يومًا، لكن أحداث متعاقبة ومتتالية، كل حدث يسلم للحدث الذي يليه، حتى وصلنا إلى ما يمكن أن نسميه بـ "الحدث الأعظم".

وأضاف الباز خلال لقاءه ببرنامج "بيت للكل" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما حدث في 30 يونيو هو معجزة بكل المقاييس، لافتاً إلى أنه لم يكن أحد يعتقد بأنه من الممكن أن ينتهي هذا الكابوس سريعًا.

وأوضح أن هناك الكثير كانوا يتمنوا انتهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لكن الأمنيات لا تكفي، فكان لابد من حدوث فعل وقد حدث الفعل.

وأشار إلى أنه قبل 30 يونيو كان يوجد بعض التخوف، بألا تكون الاستجابة على قدر الحماس المتواجد في الشارع، حيث أن حركة تمرد التي كانت تمثل المؤشر، أعلنت أنها جمعت أكثر من 24 مليون توقيع من المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي، وقد كان الـ 24 مليون أكبر مما حصل عليه الاثنين المرشحين للرئاسة في 2012.