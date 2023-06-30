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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الداخلية يعبر المقاولون ويحافظ على حظوظه في البقاء

فريق الداخلية
فريق الداخلية

حقق فريق الداخلية فوزًا ثمينًا على مضيفه المقاولون العرب 1/ صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الداخلية رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطة خلف مراكز البقاء في الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 43 نقطة في المركز السادس.

وسجل عبد العزيز السيد هدف المباراة الوحيد للداخلية في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة العديد من الفرص من جانب أصحاب الأرض الذين أضاعوا التعادل خاصةً في الشوط الثاني.

وتألق عماد السيد حارس مرمى فريق الداخلية الذي حافظ على شباكه نظيفة وأنقذ فريقه من أهداف محققة.

وتتصارع أندية البنك الأهلي والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وأسوان وغزل المحلة والداخلية وطلائع الجيش من أجل البقاء في الدوري الموسم المقبل، وعدم مرافقة حرس الحدود الذي تأكد هبوطه للقسم الثاني.

الداخلية المقاولون العرب الدورى المصرى عبد العزيز السيد

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