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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

في ظروف غامضة.. مصرع شاب سقط من الطابق السابع ببولاق الدكرور

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع لعقار سكني بشارع ترعة عبد العال في منطقة بولاق الدكرور في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى المقدم مصطفى عبد الله، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكنية بشارع ترعة عبد العال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة شخص يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية سقط من شرفة شقة بالطابق السابع فى ظروف غامضة، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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