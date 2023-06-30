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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فريدة الشوباشي: تلقيت تهديدات بالقتل ولدي جوابات كتب فيها "احنا هنقتلك"

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

كشفت الكاتبة فريدة الشوباشي، عن تلقيها تهديدات بالقتل، مؤكدة أنها مازالت تحتفظ بجوابات التهديد، مكتوب فيها "احنا هنقتلك".

وقالت خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: "ليس فقط جوابات، ولكن أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل عمل يافطة كبيرة بصورتي وكتب عليها مطلوب قتلها، أثناء حصاره مدينة الإنتاج الإعلامي، يرفعون شعار القمع لا الإقناع".

وعن التفكير في الهجرة، قالت الشوباشي: "أنا كنت عايشة في فرنسا ورجعت لبلدي وقت حكم الإخوان، والناس تعجبت".

وأردفت: "ثورة 30 يونيو لو فشلت، كنا هنتقسم 5 دول، تفتيت مصر هو فلسفة الإخوان، الوطن بالنسبة لهم حفنة من التراب العفن، ولولا 30 يونيو لكانت مصر تعيش في خراب".

وأشارت إلى أنه مازال توجد بعض عناصر الإخوان في مفاصل الدولة، لكن لم يعد لديهم  القدرة على الخداع.

 

فريدة الشوباشي تهديدات بالقتل احنا هنقتلك

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