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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«إسفكسيا الغرق».. انتشال جثتي شابين غرقا في ترعة بالغربية

جثة
جثة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في الغربية بالتعاون مع الأهالي، الجمعة، جثتي شابين في العقد الثاني من العمر لقيا مصرعهما غرقا في مياه ترعة القاصد بنطاق مركز طنطا أثناء استحمامهما في المياه.

كانت الجهات الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت إشارة من مستشفى المنشاوي العام بوصول شابين جثة هامدة وبتوقيع الكشف الطبي على الجثث بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق».

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وتم وضعهما داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

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