أبوالعينين: هناك انفراجة كبيرة فى مجال الاستثمار بمصر

قال محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إن هناك انفراجة كبيرة في مجال الاستثمار في مصر، ولا بد من الاهتمام بالتصدير والإنتاج، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد أن تكون مصر دولة صناعية متقدمة.

وأضاف محمد أبوالعينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، أن جذب الشركات التكنولوجية إلى مصر سيساهم في تحويل مصر إلى دولة متقدمة.

وأوضح أن مصر نجحت في جذب شركات البترول العالمية، مؤكدًا أن التكنولوجيا هي أساس التقدم، لافتًا إلى أنه لا بد من التواصل مع المسئولين المصريين والشركات العالمية وتسهيل الإجراءات لهم، وتقديم مزايا ضريبية للمستثمرين، وتذليل الصعاب أمامهم، للاستثمار داخل مصر.

وأكد أن وجود الشركات الكبرى في كل المجالات سيساهم في جذب كل شركات العالم لمصر، وفي حالة الانتقال للصناعات الحيوية سيساهم في قدراتنا التصديرية.