لطيفة: "افرح ياقلبي" كانت بداية إعجاب الراحل بليغ حمدي بصوتي

قالت الفنانة لطيفة، أنها كانت غير مستوعبة مقابلتها للراحل بليغ حمدي بسبب حبها الشديد له من الطفولة، وبسبب ارتباكها الشديد عندما طلب منها الغناء لم تحرص على غناء غنوة تكون من ألحانه، بل قامت بغناء "افرح ياقلبي".

العيش في مصر

وأكد الفنانة لطيفة، خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها كانت في المرحلة الثانوية، ولهذا عندما طلب منها بليغ حمدي أن تأتي للمكوث في مصر كانت تعلم جيداً أن أسرتها لن توافق على هذه الخطوة على الإطلاق إلا بعد انتهاء دراستها بالكامل.

مقابلة بليغ حمدي

وأضافت في حديثها، أنها حرصت على الاجتهاد والتفوق في الثانوية العامة، حتى تستطيع بعد النجاح إقناع أسرتها بالسفر، وهذا الاجتهاد الشديد كان واضحاً جلياً على جسدها الذي وصل وزنه إلى 39 كيلو.

وتابعت: "بعد محايلات كثيرة أقنعت أسرتي بالذهاب إلى مصر، وبالفعل جاءت معي أمي وأخي، وكنا نسكن في شقة بالهرم، بجوار منزل الراحل طه حسين".