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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جومانة هاشم: المصريون صنعوا فى 30 يونيو ما صنعته الشعوب فى نصف قرن

30 يونيو
30 يونيو

عرض برنامج "10 داونينج ستريت" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية،  فيديو بعنوان "ثورة 30 يونيو.. النهوض من كبوة الغموض والتخلص من ذيول الاستعمار". 

وقالت الإعلامية جومانة هاشم، إنه في يوم ليس كباقي الأيام، في 30 يونيو، نهضت مصر من كبوة الغموض ليتخلص المصريون من ذيول الاستعمار، 10 سنوات انشقت خيوط الفجر لتفضح الظلام، فصارت الفضيحة فضيحتين، واحدة للإخوان وأخرى لمن غطى عليهم. 

وأضافت جومانة هاشم خلال تقديمها برنامج 10 داونينج ستريت، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه في يوم 30 يونيو أعاد المصريون صياغة الحياة والتاريخ ومصائر المنطقة، الثلاثون من يونيو لم يدخل التاريخ كيوم للتغيير فقط، فقد كان يومًا لنهضة مصر، وكان يومًا لرفعتها، مثلما كان يومًا من أيام الحرب ضد خفافيش الظلام، لماذا ثار المصريون في ذلك اليوم؟ ولماذا كان على الغرب أن يُرجع البصر كرتين على ثورة الملايين من المصريين ضد سلطة التنظيم الإرهابي؟ والذي قاد المسار إلى الهاوية.. وهل كان لمصر أن ترضى بالعيش تحت ذيول الاستعمار؟ 

وأكدت أن المصريين قد صنعوا في يوم 30 يونيو ما لم تصنعه الشعوب في نصف قرن.

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