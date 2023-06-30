إنبي يهزم فاركو بثنائية في الدوري الممتاز

فاز إنبي على ضيفه فاركو 2/1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم إنبي عن طريق أحمد أمين أوفا في الدقيقة 25 بعد تمريرة من محمد حمدي إلى أوفا الذي راوغ أحمد عوض مدافع فاركو داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة في المباراة.

قبل أن يدرك كينجسلي سوكاري هدف التعادل لفاركو في الدقيقة 38 من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 81 عاد أوفا ليسجل الهدف الثاني له ولإنبي، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة بعد تسديدة من عبد الرحمن عماد تصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا قبل أن يتابعها أوفا بتسديدة مباشرة في الشباك.

ورفع إنبي رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة عن فاركو صاحب المركز الثامن.