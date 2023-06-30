بسبب الميراث.. عامل يتعدى على شقيقه بالضرب بمساعدة زوجته في التبين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل تعدى بالضرب على شقيقه بمساعدة نجله وزوجته ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلاف بينهما على الميراث فى منطقة التبين.

تلقى المقدم عز المليجي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغًا من مستشفي التبين يفيد باستقباله شخصًا يدعى "وليد فتحي عبد الحكيم"، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، وانزلاق غضروفي متعدد بالفقرات العنقية مع كسر مفتت بعظمتي الكعبرة اليمني واليسري، جراء اعتداء من قبل آخرين، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال المصاب أفاد أن شقيقه ونجله وزوجته تعدوا عليه بالضرب، بسبب خلافات على الميراث مما أسفر عن إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم لمناقشتهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر محضر رقم 1350 لسنة 2023، وتولت النيابة العامة التحقيق.