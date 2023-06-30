ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب الميراث.. عامل يتعدى على شقيقه بالضرب بمساعدة زوجته في التبين

عاطل
عاطل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل تعدى بالضرب على شقيقه بمساعدة نجله وزوجته ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلاف بينهما على الميراث فى منطقة التبين.

تلقى المقدم عز المليجي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغًا من مستشفي التبين يفيد باستقباله شخصًا يدعى "وليد فتحي عبد الحكيم"، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، وانزلاق غضروفي متعدد بالفقرات العنقية مع كسر مفتت بعظمتي الكعبرة اليمني واليسري، جراء اعتداء من قبل آخرين، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال المصاب أفاد أن شقيقه ونجله وزوجته تعدوا عليه بالضرب، بسبب خلافات على الميراث مما أسفر عن إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم لمناقشتهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر محضر رقم 1350 لسنة 2023، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

"ارموا الإعلاميين فى الجبل".. مصطفى بكرى يكشف أسرارًا عن اجتماع مرسى بوزير الداخلية

حكايتى مع 30 يونيو

10سنوات ثورة.. المحافظات ترفع الأعلام: «نحتفل باستعادة وطن من جماعة إرهابية»

شاب يطلق النار على طفل بقنا

مدير شاليهات السويس: نسبة الإشغال في بورتوفيق 100% خلال العيد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء الحمادى يكتب: فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

لواء. محسن الفحام

الأمن.....وثورة يونيو

صفاء النجار

المحجوبات.. كتاب عن اللاتى يقهرن المستحيل

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 2

وائل لطفي

سر ٣٠ يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟