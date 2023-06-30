انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق بالطالبية

تسبب انهيار جزء من سقف حجرة بالطابق الثاني بعقار مكون من 3 طوابق في شارع العروبة بمنطقة الطالبية بالجيزة، ما أسفر عن إصابة مسن وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بانهيار جزئي بعقار سكني مكون من 3 طوابق بشارع العروبة بدائرة قسم شرطة الطالبية، دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري لمكان الواقعة.

بالفحص تبين انهيار جزء من سقف حجرة بالطابق الثاني بعقار مكون من 3 طوابق بشارع العروبة، ما أسفر عن إصابة سعد إبراهيم، 80 سنة، بحالة إغماء وكسر بالساق اليسرى، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج اللازم.

ويقوم رجال الحماية المدنية برفع الأنقاض، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.