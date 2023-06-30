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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفع آثار حادث انقلاب سيارة أجرة بـ"إطسا الفيوم"

انقلاب سيارة أجرة
انقلاب سيارة أجرة

دفعت الإدارة العامة لمرور الفيوم بأوناش المرور لرفع أثار حادث انقلاب سيارة أجرة بمركز إطسا الفيوم وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة.

وأصيب 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب مساء اليوم الجمعة، على طريق منية الحيط بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب على طريق منية الحيط/ الفيوم قبل قرية الغابة ووجود عدد من المصابين وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة أجرة "صندوق" محملة بالركاب، حيث أسفر حادث طريق الفيوم اليوم، عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصاباتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

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