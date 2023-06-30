رسميًا.. برشلونة يفسخ عقد صامويل أومتيتي

توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق نهائي مع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق على فسخ التعاقد بينهما.

وكان من المنتظر أن ينتهي عقد المدافع الفرنسي مع برشلونة في صيف 2026 قبل أن يتم الاتفاق على فسخ التعاقد.

ونشر برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا جاء كالتالي "توصلنا لاتفاق نهائي مع المدافع صامويل أومتيتي على إنهاء العقد الذي كان مستمرًا حتى موسم 2025-2026.

أضاف البيان "نعرب عن امتناننا الشديد لـ صامويل أومتيتي ونتمنى له كل التوفيق في حياته المستقبلية".

وانضم أومتيتي إلى برشلونة قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي في صيف 2016 وتأثر مستواه بكثرة الإصابات التي تعرض لها.

وتمت إعارته إلى العديد من الأندية، منها ليتشي الإيطالي الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي.