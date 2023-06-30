قناة الناس توضح الفرق بين المصلحين في الأرض والمفسدين فيها

قالت قناة الناس، إن الله تعالى خلق عباده وجعل لهم مقاصد عظمى لخلقه إياهم، وفي مقدمتها عبادة الله تعالى، وتزكية النفس، وتعمير الأرض.

وأضافت قناة الناس، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا التعمير لا يتحقق إلا بإصلاح ما بين العبد وربه، وكذلك ما بين المكلف ونفسه، وما بينه وبين الكون جميعا. وعليه فإن الصلاح والإصلاح هو المحور الأعظم لتحقيق هذه المقاصد العليا.

وأوضحت: ومن هنا ندرك ما يترتب على وجود الإفساد من عرقلة البناء والتعمير وإقامة حضارة إنسانية كاملة، وذلك من خلال إثارة الفتن وهي أشد من القتل، وخيانة الأوطان، والقتل، والتخريب، وإشعال الحرائق، واغتصاب الناس حقوقهم، والتشكيك في مفاهيم الانتماء، وتبديد المقدرات، وترويع الآمنين .. وغير ذلك من مظاهر الفساد.

وأكدت قناة الناس، أن القائمون على تحقيق المقاصد العليا المذكورة فمن سماتهم وجود الرغبة والهمة العالية في الإصلاح والاعتناء بالبناء والتعمير، وتوفير الأمن والاستقرار، ومراعاة مصالح الناس، وبنائهم علميا وصحيا واجتماعيا، والقيام على إصلاح سائر ما أفسده الناس .

وتابعت أن الاعتناء بتلك المقاصد والقيام على الأخذ بأسباب تحقيقها من خلال الإصلاح هو الميزان المميز بين المصلحين في الأرض حقا، وبين الأدعياء المفسدين فيها.



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.