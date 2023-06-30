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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة عصابة سرقة الشقق بالشروق

تفريغ كاميرات المراقبة
تفريغ كاميرات المراقبة

أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة ضبط متهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق.

وكشفت التحريات الأولية قيام المتهمين بتكوين عصابة تخصصت في سرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق.

وكانت قررت محكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة المساكن بمدينة بدر.

وأقر المتهمون بارتكابهم وقائع سرقة 3 شقق بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الباب، كما أرشدوا عن مكان بيعهم للمسروقات.

وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق، يفيد بسرقة محتويات من شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وأقروا بارتكابهما وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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