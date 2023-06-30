حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمطرية

قررت النيابة العامة بالمطرية، اليوم الجمعة، حبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من جوهرة الحشيش قبل ترويجها على عملائه.

كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،5 كيلو وكميات مختلفة من المواد المخدرة حشيش، الآيس، الكوكايين وطبنجة صوت وسلاح أبيض ومبلغ مالي و2 هاتف محمول وميزان حساس.

وبمواجهته عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.