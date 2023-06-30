إصابة شخص فى حادث تصادم بالعجوزة

أصيب شخص في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالعجوزة وتم نقل المصاب إلى مستشفى إمبابة و تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية ووجود مصاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بشارع جامعة الدول العربية العجوزة وأسفر عن إصابة شخص.

ووجه اللواء امجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار حادث وتسيير حركة المرور، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.