قوى سياسية: ثورة 30 يونيو أحبطت مخطط الفوضى وأنقذت الدولة

تقدمت قوى سياسية بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصرى، بمناسبة مرور ١٠ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، مثمنة كلمة الرئيس بمناسبة هذه الذكرى العطرة فى تاريخ الوطن.

وقالت «كتلة الحوار»، فى بيان عنوانه «ثورة ٣٠ يونيو وعشرية الإنقاذ»: «تلك الثورة التى أنقذت البلاد من فتنة وشيكة، وتطرف وإرهاب أطل علينا بأنيابه الخسيسة، تلك اللحظة المضيئة التى استجابت فيها القوات المسلحة لنداء الشعب المصرى لبتر حكم جماعة الإخوان، التى استبدت وحلت بنفسها دولة داخل الدولة، وسعت بالبلاد فى طريق الخراب والاغتراب».

وأضافت: «الثورة كشفت عمق الترابط بين القوات المسلحة وأبناء شعبنا العظيم.. فى مثل هذا اليوم قبل عشر سنوات كان القرار الحاسم بعودة الوطن لأهله، ونبت (تحالف ٣ يوليو) الذى ضم كل القوى الوطنية فى لحظة انتفاض وحفاظ على الهوية المصرية، ذلك التحالف الوطنى الذى نأمل فى إعادة لملمة دعائمه واحتواء كل ألوانه السياسية.. ١٠ سنوات من العمل والبناء ومجابهة التحديات.. طريق بدأناه سويًا ونصرّ أن نُنجحه معًا».

وشددت الكتلة على وقوفها خلف الدولة ودعم «تحالف ٣ يوليو»، مضيفة: «الطريق لا يزال طويلًا لبناء الوطن الذى نحلم به، والذى نتطلع فيه لتحالف كل القوى الوطنية من خلال مناخ من الانفتاح السياسى، والمشاركة الفعالة من الجميع».

وبعث سيد عبدالعال، رئيس حزب «التجمع»، برقية إلى الرئيس السيسى، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، جاء فى نصها: «يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن قيادات وأعضاء حزب التجمع، بخالص التهنئة فى ذكرى مرور ١٠ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو الأعظم والأكبر فى تاريخ الإنسانية، التى قدم فيها المصريون أروع المثل للعالم كله فى كيفية الحفاظ على الهوية الوطنية، وفى التلاحم بين الشعب والقيادة المتمثلة فى شخصكم الكريم».

وقال «التيار الإصلاحى الحر» إن ثورة «٣٠ يونيو» أحبطت مخطط الفوضى المدمرة، وأنقذت الدولة والوطن، وأكدت لكل الدنيا العلاقة الوثيقة التى تربط الجيش المصرى البطل بالشعب المصرى العظيم.

وأضاف: «لبّت القوات المسلحة النداء، وانحازت للشعب الذى ثار على حكم الطائفية المتحالفة مع أعداء الوطن والدين، فحمى الجيش الشرعية الشعبية، وأعلن باسمها وباسم التوافق الوطنى فى ٣ يوليو تولية رئيس المحكمة الدستورية العليا حكم البلاد، ووقف العمل بالدستور، فى مشهد استقبله الشعب المصرى بخروج الملايين إلى الشوارع والميادين، واستقبلته الشعوب الصديقة والمحبة بالتقدير والإعجاب».