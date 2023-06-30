ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: الرعب يسيطر على أوروبا بعد تمركز "فاجنر" في بيلاروسيا

فاجنر
فاجنر

قال الدكتور صلاح قيراطة، خبير العلاقات الدولية، سبب فضل الدول الأوروبية في التوصل إلى تفاهمات في ملف الهجرة، قائلاً: "إن هناك قاعدة من الأوروبيين لديهم الكثير من الملفات العالقة ذات الاشكالية ، لا يتفقون عليها".

وأضاف قيراطة خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه عندما يتخذون قرار بالإجماع تتعلق بالهجرة، نجد أن من يقف خلف ذلك الأمر، يريد أن يحظى لنفسه بأن يقول لا ليحبط أي قرار  من كل القرارات، لافتا إلى أن أوروبا القارة العجوز تعاني من تداعيات لم تكن على أرضها. 

وأوضح أن هناك ملفات عالقة وكبيرة، يجب أن يتم الوقوف عندها، وهي أن القادة الأوروبيون، منها أن القضايا الاقتصادية والأمنية ربما تتجاوز سواها، حيث وصلت إلى حد بعيد إلى مستوى حياة الأوروبي، فاستبدلت رغد العيش بما هو سواه، لافتاً إلى أنه رغم انعقاد اجتماع لقادة أوروبا أو الاتحاد الأوروبي، نجد أن هناك أولويات جعلت من الحرب الأوكرانية بتداعياتها التاريخية رغم كل ما هي عليه مرحلة ثانية. 

وأكد أن القارة العجوز في خطر، لافتاً إلى أن الرعب يسيطر على أوروبا بعد تمركز فاجنر في بيلاروسيا.

الأكثر قراءة

بشرى العيد.. 5 مفاجآت تنتظر الموظفين فى الموازنة الجديدة

مرتضى منصور: سيتم الحجز على أموال وممتلكات "كهربا" لصالح الزمالك

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

مرتضى منصور يكشف موقف إمام عاشور وطارق حامد من العودة للزمالك

بدء التجهيزات لاحتفال مبادرة كلنا واحد وثورة 30 يونيو بالرحاب (فيديو)

تفاصيل أزمة حجاج شركات السياحة مع أحد مراكز خدمة الحجاج السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المحجوبات.. كتاب عن اللاتى يقهرن المستحيل

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 2

وائل لطفي

سر ٣٠ يونيو

محمد سميح

أيام خالدة فى عمر الأمم

ماجد حبته

حارق المصحف.. وشركاؤه

يحيى عسكر

من الثورة للبناء.. 30 يونيو عقد على تحرر إيزيس من قبضة "ست والإخوان"

محمد عبدالناصر

كنت متمردًا

إسراء شوقي

انتصار الهوية.. هكذا قتل «الإخوان» أنفسهم

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟