خبير علاقات دولية: الرعب يسيطر على أوروبا بعد تمركز "فاجنر" في بيلاروسيا

قال الدكتور صلاح قيراطة، خبير العلاقات الدولية، سبب فضل الدول الأوروبية في التوصل إلى تفاهمات في ملف الهجرة، قائلاً: "إن هناك قاعدة من الأوروبيين لديهم الكثير من الملفات العالقة ذات الاشكالية ، لا يتفقون عليها".

وأضاف قيراطة خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه عندما يتخذون قرار بالإجماع تتعلق بالهجرة، نجد أن من يقف خلف ذلك الأمر، يريد أن يحظى لنفسه بأن يقول لا ليحبط أي قرار من كل القرارات، لافتا إلى أن أوروبا القارة العجوز تعاني من تداعيات لم تكن على أرضها.

وأوضح أن هناك ملفات عالقة وكبيرة، يجب أن يتم الوقوف عندها، وهي أن القادة الأوروبيون، منها أن القضايا الاقتصادية والأمنية ربما تتجاوز سواها، حيث وصلت إلى حد بعيد إلى مستوى حياة الأوروبي، فاستبدلت رغد العيش بما هو سواه، لافتاً إلى أنه رغم انعقاد اجتماع لقادة أوروبا أو الاتحاد الأوروبي، نجد أن هناك أولويات جعلت من الحرب الأوكرانية بتداعياتها التاريخية رغم كل ما هي عليه مرحلة ثانية.

وأكد أن القارة العجوز في خطر، لافتاً إلى أن الرعب يسيطر على أوروبا بعد تمركز فاجنر في بيلاروسيا.