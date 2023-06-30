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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى مشاجرة بقرية عين غصين بالإسماعيلية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شخصان في مشاجرة بقرية عين غصين الغربية بالقرب من مسجد المصطفي بالإسماعيلية، وتم نقلهما إلى المجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بوصول إخطار لمرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بتلقي بلاغ بإصابة شخصين في مشاجرة بقرية عين غصين الغربية بالقرب من مسجد المصطفي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان المشاجرة، وتبين إصابة شخصين مصابين بجروح متفرقة بالجسد، وتم نقلهما لمستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيق وسؤال المصابين.

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