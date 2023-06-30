رفع آثار انقلاب ميكروباص على طريق "القنطرة- العريش"

رفعت أوناش المرور آثار انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القنطرة- العريش" وإعادة الحالة المرورية لطبيعتها من جديد.

واستعلمت النيابة عن حالة المصابين الـ5 في حادث الانقلاب، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، وتم نقلهم لمستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، المدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق القنطرة شرق العريش دائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين هنا شادي عادل، 15 عامًا، روحية أمين جبريل، 70 عامًا، وشيرين حسين آدم، 40 عامًا، ونور شادي عادل 15 عامًا، ويوسف شادي عادل، 12 عامًا.