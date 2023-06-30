إيهاب القسطاوي عن "حلوى التين الشوكي": دعوة للأطفال على تقبل الآخر

قال الكاتب إيهاب القسطاوي إن كتابه الجديد "حلوى التين الشوكي" الصادر مؤخّرا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن سلسلة كتاب "قطر الندي" ومن رسوم سحر شوقي دعوة للاطفال على تقبل الآخر، وأنه من الضروري أن ينشأ الطفل على ذلك ، مهما كان هذا الطرف الآخر يختلف عن الطفل في العرق والدين والقيم والعادات والتقاليد مع ضرورة أن يتعرف الطفل على العادات والقيم والمعتقدات المختلفة حتى تتوسع المدارك المعرفية لديه.

أضاف القسطاوي، لـ"الدستور"، أن الكتاب يتناول موضوعًا هامًا وشائكًا هو موضوع ترسيخ فكرة تقبل الآخر والتنوع عند الأطفال حيث يكرّس الكتاب أهمية الاختلاف كعنصر أساسي للتواصل، لا سيمّا لاكتشاف الآخر، وما لديه من تنّوع وغنىً، إضافة إلى كونه وسيلة تكامل.

تأتي أهمية الكتاب بما يحويه من أفكار إبداعية تدعو إلى تقبل الاختلاف بكل ما يحملة من تغاير، ويعلم لأطفال أنّ الاختلاف أمرٌ طبيعي، وأن لكل منا ما يميزه عن غيره، وأن كل اختلاف يحمل بداخله ما يميزه عن غيره، ليصل الطفل فى النهاية إلى قناعة مفادها أن الاختلاف دليل التميز والإبداع.

ومنح القسطاوى مؤخراً عضوية نادى القصة، الذى أسسه في السبعينيات الأديب يوسف السباعي للرواد وضم الأدباء: نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، محمد ومحمود تيمور، إحسان عبد القدوس، أمين يوسف غراب، محمد عبد الحليم عبد الله، عبد الحميد جودة السحار، ثروت أباظة، طه حسين، محمد فريد أبو حديد، علي أحمد باكثير، يحيى حقي، عزيز أباظة، عائشة عبد الرحمن، سهير القلماوي، مصطفى محمود، صالح جودت هدى جاد، ومحمود السعدني ورواد الأدب الروائي“.