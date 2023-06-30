انتهى زمن "إهانة النساء" في الدراما.. كيف دعمت مسلسلات "المتحدة" تمكين المرأة؟

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الرمضاني 2023، مسلسلات متنوعة ما بين الدراما والكوميديا وغيرها، إلا أن المسلسلات التي قدمت لدعم المرأة تظل على رأس القائمة.

فخلال الموسم الرمضاني الماضي استطاعت الشركة إنتاج عدد ضخم من الدراما الرمضانية التي تناقش القضايا النسائية والحقوق التي من الواجب أن تتخذها المرأة، من أجل ضمان حياة كريمة وأفضل لها.

مسلسل “حضرة العمدة”

أحد المسلسلات التي أنتجتها الشركة المتحدة خلال العام الحالي، والذي ناقش عدد ضخم من القضايا التي تخص النساء، وهو من بطولة الفنانة روبي، حيث ساهم المسلسل في مناقشة قضية تمكين المرأة بحيث أنها تصبح في مناصب عليا تستطيع فيها القيادة.

تدور أحداث المسلسل الأولية حول قرية تل شبورة وتجسد روبي شخصية صفية التي تظهر بدور أستاذة جامعية ولكنها أرملة، تقوم بتولي منصب هام في القرية وهو العمدة، إلا أنها تواجه عدد من الأزمات مع أهالي القرية فيما بعد.

ناقش المسلسل قضية تزويج القاصرات، وهي أحد القضايا التي تنتقص من حقوق المرأة، حيث يتم فيها تزويج الفتيات في سن أقل من 18 سنة، لتطالب روبي خلال أحداث المسلسل وقف عمليات التزويج تلك للنساء.

مسلسل “عملة نادرة”

ومن القرى إلى الصعيد كان للمتحدة أعمال درامية خلال العام 2023 تناقش فيه أحد القضايا الهامة في الصعيد وهي قضية توريث النساء، حيث يواجه المسلسل كل الأعراف التي تعرقل توريث المرأة في الصعيد.

تتقلد الفنانة نيللي كريم دور نادرة التي يدور المسلسل حول كفاحها في الحصول على ورثها، حيث قتل زوجها وتحاول هي الحصول على ورث ابنها من أهل زوجها، إلا أنهم يحاولون إجبارها على التنازل عن ورثها، ودار المسلسل حول تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تخص مواريث النساء في الصعيد.

مسلسل “تحت الوصاية”

ويعد مسلسل تحت الوصاية أحد أهم مسلسلات دعم المرأة التي قدمتها الشركة المتحدة، وقامت ببطولته الفنانة منى زكي، إذ سلط المسلسل الضوء على قضية لم يتم مناقشتها من قبل وهي حق الأم في الوصاية على أبنائها بعد وفاة الزوج.

حيث تظهر منى زكي أم لطفلين يموت والدهما ويحاول عمهما وجدهما الحصول على الميراث الخاص بهم والوصاية عليه، وتحاول منى زكي طول أحداث المسلسل الحصول على حق الوصاية.

كان أحد المسلسلات التي لها أصداء قوية داخل مصر وخارجها، حيث سلطت جريدة الجارديان الضوء عليه، بأنه يناقش أحد أهم القضايا التي تعاني منها الأرامل في منطق الشرق الأوسط وهي قضي الوصاية على الأبناء.

مسلسل “علاقة مشروعة”

وأنتجت المتحدة أيضًا خلال الموسم الرمضاني الماضي مسلسل مكون من 15 حلقة يتحدث عن العنف تجاه المرأة وخيانة الزوج لزوجته وحقوقها، وهو مسلسل علاقة مشروعة الذي يجسد دور البطولة فيه الفنان ياسر جلال.

يركز المسلسل على قضايا العنف ضد المرأة، وإقبال الزوج على الزواج من ثانية دون إخبار الزوجة الأولى، وتبعات ذلك الأمر على الأسرة المصرية وهدم المنزل، بسبب إخفاء أمر الزواج التاني عن الزوجة الأولى.

مسلسل “ضرب نار”

ويجسد مسلسل ضرب نار من إنتاج الشركة المتحدة خلال الموسم الرمضاني الماضي، كفاح المرأ المصرية وكيف يمكنها أن تعول أسرة بأكملها، حيث تجسد دور البطولة فيه الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وتظهر عبدالعزيز في دور فتاة شعبية تعيش في أحد أحياء منطقة شبرا الخيمة، ويموت والديها لتتولى هي مسؤولية تربية أخواتها وتعولهم، ليبرز المسلسل كفاح المرأة المصرية وقدرتها على التحمل.

مسلسل “جميلة”

أما مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج وإنتاج الشركة المتحدة، فناقش قضية نسائية مختلفة وهي كيفية موازنة الفتاة المصرية ذات الطموح بين حياتها الزوجية وعملها حيث تجسد دور فتاة تخرجت من كلية الحقوق وتعمل وكيل نيابة وتدافع عن المرأة والظلم.

مسلسل “سره الباتع”

وأخيرًا مسلسل سره الباتع الذي شمل بطولات متعددة وإخراج خالد يوسف وإنتاج الشركة المتحدة، وتظهر فيه حنان مطاوع لتجسد دور صافية، الفتاة المكافحة التي تحب الوطن وتنضم لأحد حملات مقاومة الحملة الفرنسية على مصر.