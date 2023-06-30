حياة كريمة في الوجه البحري.. ملايين المستفيدين من مشروعات البنية التحتية

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا محافظة البحيرة لافتتاح عدد من القرى النموذجية المنتهية من مشروعات حياة كريمة.

وبشكل عام وصل إجمالي المشروعات في المرحلة الأولى التي تُنفذ بمختلف قرى محافظة البحيرة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 8868 مشروعًا؛ حيث أُدرجت 6 مراكز بالمرحلة الأولى هي: (دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون) بإجمالي 42 وحدة محلية تضم 236 قرية و3967 تابع، على مساحة 4569 كم.

وقد بلغ عدد المستفيدين من المبادرة في مختلف القرى حوالي 3.5 ملايين من الخدمات والمشروعات المتنوعة التي تقدمها المبادرة في كل المجالات من: البنية التحتية، والغاز الطبيعي، والصرف الصحي، ومشروعات التبطين، وبناء مدارس، وإعادة تأهيل منازل، ومشروعات المياه والكهرباء، ففي:

● في مجال الصرف الصحي: بلغ عدد مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة 120 مشروعًا: تشتمل على شبكات انحدار ومحطات رفع؛ وخطوط طرد، ومحطات معالجة. وقد تم انتهاء توصيل الصرف الصحي لـ 71 قرية، وجارٍ توصيل الصرف الصحي لـ 103 قرى بنسب تنفيذ تتراوح بين 60- 95%.

● في مجال مياه الشرب: بلغ عدد مشروعات مياه الشرب 233 مشروعًا؛ منها مد وتدعيم محطات تنقية، وخطوط ناقلة، وإنشاء محطات تحلية.

● في مجال الغاز الطبيعي: تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 67 قرية، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز إلى 28 قرية، وجارٍ توصيله في 39 قرية، بنسب تنفيذ تتراوح ما بين 40- 99%.

● في مجال الصحة: بلغ عدد المشروعات في المجال الطبي 173 مشروعًا؛ منها رفع كفاءة 50 وحدة صحية بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى إنشاء 123 وحدة صحية جديدة، منها 65 مشروعًا تم الانتهاء منها، وجارٍ العمل بـ 108 مشاريع بنسب تنفيذ تتراوح بين 80- 94%. إلى جانب إنشاء 55 وحدة إسعاف؛ منها انشاء 38 وحدة جديدة، ورفع كفاءة 18 وحدة إسعاف. وقد تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 49 وحدة، وجارٍ العمل على 5 وحدات بنسب تنفيذ تتراوح بين 60- 89%.

● في مجال المجمعات الحكومية: بلغ عدد المجمعات الحكومية التي أُنشئت 42 مجمعًا، وقد تم الانتهاء منهم جميعًا.

● في المجال الزراعي: بلغ عدد المجمعات الزراعية التي تم إنشاؤها 43 مجمعًا زراعيًا، وقد تم الانتهاء منها جميعًا.

● في مجال الشباب والرياضة: بلغ عدد مراكز الشباب 168 مركزًا؛ منها 119 مركزًا تم إنشاؤه، و 4 مراكز تم رفع كفاءتها بنسب تنفيذ 100%.

● في مجال التضامن الاجتماعي: بلغ إجمالي المشروعات 24 مشروعًا، منها إنشاء 15 وحدة تضامن جديدة، ورفع كفاءة 9 وحدات. وقد تم الانتهاء من 18 وحدة، وجارٍ العمل في 9 منشآت تضامن بنسب تنفيذ تتراوح بين 80- 95%.

● في مجال الري: بلغ عدد مشروعات كباري الري 53 مشروعًا؛ منها إحلال وتجديد 39 كوبري، ورفع كفاءة 14 كوبري، وتم الانتهاء منها جميعًا. وفي مجال تبطين الترع، تم تنفيذ 214.63 كم من أصل أطوال 375.46 كم بنسبة تنفيذ 57.17%.

●في مجال الإسكان: تم إنشاء 9 مشاريع سكنية؛ حيث تم الانتهاء من 3 عمارات سكنية في قرى “بني سلامة –كفر داود – الحمرا” بمركز وادي النطرون، وعمارات سكنية الكردود بمركز حوش عيسى، وعمارات سكنية الملقة بمركز كفر الدوار. وجارٍ العمل في 4 قرى بالعمارات السكنية بنسب تنفيذ تتراوح من 80 – 95%.

● في مجال الكهرباء: بلغ عدد مشروعات شبكة الكهرباء 223 مشروعًا، تم الانتهاء من دخول شبكة الكهرباء لـ 19 قرية، وجارٍ العمل على 203 قرى بنسب تتراوح من 40- 80%.

● في المجال التعليمي: بلغ عدد المشروعات 290 مدرسة، منها: إنشاء 173 مدرسة جديدة، وصيانة 117 مدرسة، وتم الانتهاء من تنفيذها جميعًا.

● في المجال الشرطي: تم الانتهاء من إنشاء 26 نقطة شرطية.

● في المجال الاتصالات: تم الانتهاء من عدد 147 برج محمول من إجمالي 267 برجًا.

● في مجال مكاتب البريد: بلغ عدد مكاتب البريد 66 مكتبًا، تم الانتهاء من 47 مكتبًا منها.

● في مجال السكك الحديدية: بلغ عدد المحطات 6، وتم الانتهاء من 4 محطات (كفر بنى هلال، ومنشأة الخزان، ومنشأة سعيد طوسون، والهوارية)، وجارٍ العمل في محطتين (محطة سكة حديد مركز أبو حمص بنسبة تنفيذ 38%، و محطة سكة حديد مركز كفر الدوار بنسبة تنفيذ 10%).