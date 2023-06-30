نتائج ثورة 30 يونيو.. قرى مصر في 10 سنوات "من التهميش إلى حياة كريمة"

يعد المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” هو حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية.

أنهت “حياة كريمة” عصور التهميش في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال، ولكن في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية.

تستهدف مبادرة “حياة كريمة” تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل؛ وتغطي في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزًا في 20 محافظة، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية، والخدمات الأساسية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.

لماذا نفذت الدولة مبادرة حياة كريمة؟



إصلاح لعوار تاريخي كانت هذه هي إجابة السؤال لماذا قامت الدولة المصرية بمبادرة حياة كريمة؟ في المقال المنشور على موقع المركز المصري لكاتبه “الدكتور جمال عبد الجواد” الذي لخص فيه أين كنا وكيف انتقلنا بفضل مبادرة حياة كريمة، حيث ذكر نشأة “العزب” نتيجة تطورات القرن التاسع عشر، حيث رفض أعضاء طبقة كبار ملاك الأرض، التي تكونت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، العيش في القرية المزدحمة فوق التل، واختاروا العيش وسط مزارعهم، وجذبت بيوتهم وملكياتهم الزراعية أسر الفلاحين التي عملت في أرض المالك الثري، وفي رعاية بيته الكبير المقام خارج القرية.

حدث هذا تلقائيًا، ودون أي تخطيط مسبق، ودون أي محاولة للمواءمة بين متغيرات الاقتصاد والمجتمع والثقافة والعمران، فكان التغير يحدث بمبادرات فردية تخدم المصالح الخاصة، حتى لو كان في هذا تعارض مع مصالح المجموع الريفي والوطني. تغير التركيب الاجتماعي للريف، واختفى كبار الملاك من الريف المصري بعد قوانين الإصلاح الزراعي، وبعد أن تولت المواريث تفتيت ما تبقى من ملكيات كبيرة، وانتشرت الملكيات القزمية بين سكان الريف الذين تضاعف عددهم عدة مرات، لكن “العزب” ظلت قائمة، وهي التي تعد الآن توابع للقرى.

فالمشكلة الكبرى التي تواجه الريف حاليًا هي نقص مساحات الأرض المخصصة للبناء والسكن، فزاد التزاحم، وأصبح من الصعب توفير الأرض اللازمة لبناء منشآت خدمية تستجيب لحاجات السكان، من: المدارس والمستشفيات، ومراكز الشرطة، ومكاتب البريد، والوحدات المحلية، ومكاتب الجهاز الإداري للدولة. لعقود طويلة لم يكن توفير هذه الخدمات خاضعًا لخطة حكومية، وإنما كان موضوعًا للواسطة وممارسة النفوذ، ولسنوات طويلة كان استجلاب الخدمات لأهل الريف هو المجال الرئيس للمنافسة بين المرشحين للفوز بثقة الناخبين الريفيين في الانتخابات النيابية، التي مثلت فرصة أهل الريف الوحيدة للحصول على الخدمات.

وبينما كان السياسيون والمثقفون من أهل المدينة ينظرون باستعلاء لنائب الخدمات الريفي، فإن هذا النوع من النواب كان هو فرصة أهل الريف للفوز ببعض من حقهم في الخدمات.

المستهدف من مبادرة حياة كريمة: