إسلام الكتاتنى: خروج المصريين فى 30 يونيو بمثابه تحرير لمصر

يحتفل الشعب المصري في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2023 بمرور 9 سنوات على تولي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر التي كانت مطمعًا لجماعة الإخوان الإرهابية، وكشف حقيقة الجماعة الإرهابية التي كانت سبب في تخريب ونشر الفساد في مصر.

وهنأ إسلام الكتاتني، الخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، المصريين بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو العظيمة التي خرج فيها المصريين بكافة أطيافهم برجالهم ونسائهم وأطفالهم وشيوخهم حتى أن نزلوا إلى الشوارع والميادين في مشهد يعتبر أكبر تجمع بشري حدث في التاريخ الذي تخطى الـ 30 مليون مواطن مصري؛ ليهتفوا ( لا لحكم المرشد - لا لجماعة الإخوان الإرهابية - لا للتجارة بالدين - الاستبداد الوطن ) كان هذا الخروج بمثابه تحرير لمصر من حكم وبطش جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف إسلام الكتاتني، خلال حديثه لـ “الدستور”، أن ثورة 30 يونيو كشفت حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت لا تعمل إلا لمصالحها الشخصية لا تعرف معنى الوطن ولا المواطنة، ليخرج المصريين عن صمتهم بكل أطيافهم مسلمين ومسحيين من كل مكان لوضع حد لما تمثله هذه الجماعة الإرهابية من خطر على البلاد والدين.

وأكد الكتاتني، على أن الشعب المصري فضح جماعة الإخوان الإرهابية من خلال ثورة 30 يونيو وخروج المصريين للقيام بالثورة ليس فقط للإعتراض على الكوارس التي تسببت فيها جماعة الإخوان الإرهابية في حكم مصر، ولكن السبب الرئيسي هو لإزالة وإزاحة هذا الحكم خوفاً على تغير هويه مصر، الهوية المصرية التي فشلت الجماعة الإرهابية في تغير الثقافة وهويتها، ولكن مصر كانت أقوى لمواجهة تلك الصعاب التي مرت بها، لذلك لم يصمد حكم الجماعة الإرهابية أكثر من عام واحد لوقوف الشعب المصري للتصدي لهم حفاظاً على البلاد.