ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"30 يونيو.. إرادة شعب".. كيف دعمت الدولة الشباب فى 10 سنوات؟ (فيديو)

30 يونيو
30 يونيو

رصد وثائقي «30 يونيو.. إرادة شعب» جهود الدولة لدمج الشباب في عملية صنع القرار، فجاء إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب عام 2017 وأتت ثمارها الأولى، إذ مثل الشباب نسبة 60% من حركة المحافظين ونواب المحافظين". 

وأضاف وثائقي «30 يونيو.. إرادة شعب»، الذي عرضته قناة "إكسترا نيوز" بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 10 سنوات علي ثورة 30 المجيدة،: "وتم إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تجسيدا لما أولته الدولة من اهتمام لتمكينهم سياسيا".

وفي السياق ذاته، قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس الشيوخ: "الرئيس السيسي دائما يعتبر الشباب هو الغد، أي أنهم من يحملون الراية.

30 يونيو إرادة شعب وثائقي 30 يونيو إرادة شعب الدولة المصرية الشباب قطاع الشباب

الأكثر قراءة

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

"القاهرة الإخبارية": حظر تجوال فى باريس بعد إحراق 2000 مركبة

مصر أول.. تصنيفات المنتخبات الإفريقية فى قرعة تصفيات مونديال 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

عراقيون لـ"الدستور": من حرق القرآن يحاول كسب رضا السويد من أجل الإقامة والمال

إجابات الامتحان التجريبي للفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

انتصار الهوية.. هكذا قتل «الإخوان» أنفسهم

حمدى عبدالتواب

30 يونيو.. وعهد المصريين المتجدد

عماد سليمان

30 يونيو.. ثورة ضد غباء الإخوان

علي ترك

30 يونيو وعربة كراسى المقطم

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟