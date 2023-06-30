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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"ثورة إنقاذ مصر".. كواليس انسحاب مستشارى مرسى من الحكم (فيديو)

ثورة إنقاذ مصر
ثورة إنقاذ مصر

تطرق وثائقي "ثورة إنقاذ مصر" إلى مظاهر الأخونة التي ظهرت على المشهد العام، التي دفعت عددًا من الوزراء والمسئولين من الذين أطالوا حبال الصبر أملا في إصلاح بدا كالسراب، إلى طلب الرحيل عن دائرة الحكم.

وأضاف وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع خلال مشاركته بوثائقي "ثورة إنقاذ مصر": «تفاجأت باتصال هاتفي من شخصية هامة في سويسرا، مستاء من اختيار محافظ لمدينة الأقصر وهي من أكبر الدول السياحية، ضمن الجماعة الإرهابية المشتركة في مذبحة الأقصر عام 1997، الأمر الذي جعله يقدم استقالته في اليوم التالي».

من جانبها، قالت الكاتبة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة عام 2012: "ما كان يدار ويناقش في الاجتماعات كان يتم عكسه، وأحسست بالخطر أن أجلس على مقعد تسال تحته دماء الشباب مرة ثانية، وكانت كارثة تولي الجماعة الإرهابية الحكم، مكانوش قدها ولا قدرها، ثقافة وتاريخ وحضارة وتنوير".

وأكد الدكتور سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية لشئون التحول الديمقراطي عام 2012، أنه قدم استقالته فور الإعلان الدستوري، لتيقنه من استحالة الاستمرار بالحكم، قائلا: "الإخوان كانوا يبنون دولة داخل دولة.

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