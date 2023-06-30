ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 8 بينهم 5 سيدات خلال مشاجرة في الفيوم

اسعاف
اسعاف

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور متفرقة إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء والشوم والعصي وذلك بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، اليوم الجمعة، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك" في إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

بدأت المشاجرة بمشادة كلامية وتطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين أهالي الأطفال، ثم تحوّلت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة، لنقل المصابين للمستشفى وفض المشاجرة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا  مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغًا بإصابة 8 أشخاص بجروح وكسور في مشاجرة بين أسرتين في قرية العزيزية بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور وتبينّ إصابة كل من محمد فراج سليمان (29 سنة) رش بالوجه والفخذ الأيمن، وزهراء خالد فتحي سليمان  (32 سنة) رش بالوجه والفخذ والصدر وكدمة شديدة باليد اليسرى ، وعبدالله فراج سليمان  (32 سنة) رش بالوجه والفخذ الأيمن  ، ومريم فراج سليمان (23 سنة)  رش بالوجه وتجمع دموي بالعين اليمني، و مروة فراج سليمان (30 سنة) رش بالوجه والرقبة وكدمات بالجسم، وقمرة مفتاح سليمان (30 سنة) رش بالوجه والعين اليمنى، و هند بكري سليمان ( 30 سنة ) كدمات بالجسم و منصور فراج سليمان (37 سنة)  رش بالوجه.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان المشاجرة على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتمكنت قوات الأمن من فض المشاجرة وضبط طرفيها الذين تبادلوا الاتهامات فيما بينهما وألقى كل منهما اللوم على الآخر، و جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة 8 أشخاص مشاجرة بسبب خلافات الجيرة الفيوم

الأكثر قراءة

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

"القاهرة الإخبارية": حظر تجوال فى باريس بعد إحراق 2000 مركبة

مصر أول.. تصنيفات المنتخبات الإفريقية فى قرعة تصفيات مونديال 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية لرفع تجمعات القمامة والإشغالات خلال العيد

إجابات الامتحان التجريبي للفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

انتصار الهوية.. هكذا قتل «الإخوان» أنفسهم

حمدى عبدالتواب

30 يونيو.. وعهد المصريين المتجدد

عماد سليمان

30 يونيو.. ثورة ضد غباء الإخوان

علي ترك

30 يونيو وعربة كراسى المقطم

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟