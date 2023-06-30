بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 8 بينهم 5 سيدات خلال مشاجرة في الفيوم

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور متفرقة إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء والشوم والعصي وذلك بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، اليوم الجمعة، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك" في إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

بدأت المشاجرة بمشادة كلامية وتطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين أهالي الأطفال، ثم تحوّلت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة، لنقل المصابين للمستشفى وفض المشاجرة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغًا بإصابة 8 أشخاص بجروح وكسور في مشاجرة بين أسرتين في قرية العزيزية بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور وتبينّ إصابة كل من محمد فراج سليمان (29 سنة) رش بالوجه والفخذ الأيمن، وزهراء خالد فتحي سليمان (32 سنة) رش بالوجه والفخذ والصدر وكدمة شديدة باليد اليسرى ، وعبدالله فراج سليمان (32 سنة) رش بالوجه والفخذ الأيمن ، ومريم فراج سليمان (23 سنة) رش بالوجه وتجمع دموي بالعين اليمني، و مروة فراج سليمان (30 سنة) رش بالوجه والرقبة وكدمات بالجسم، وقمرة مفتاح سليمان (30 سنة) رش بالوجه والعين اليمنى، و هند بكري سليمان ( 30 سنة ) كدمات بالجسم و منصور فراج سليمان (37 سنة) رش بالوجه.



ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان المشاجرة على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وتمكنت قوات الأمن من فض المشاجرة وضبط طرفيها الذين تبادلوا الاتهامات فيما بينهما وألقى كل منهما اللوم على الآخر، و جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.