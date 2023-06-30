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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة تكشف تفاصيل الدورة التدريبية بمركز إبداع مصر الرقمية

مركز إبداع مصر الرقمية
مركز إبداع مصر الرقمية

قالت المهندسة عزة كمال نبيه، خبير بحث وتطوير في هيئة تطوير صناعات تكنولوجيا المعلومات، إن جزءً من تدريب وزارة الاتصالات لتأهيل الموظفين الحكوميين في الوزارات والجهات المنختلفة التابعة للدولة يكون على التكنولوجيات المساعدة في التحول الرقمي.

وأضافت نبيه خلال حوارها لببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "في دورة سابقة كان هناك تدريبات تخص التحول الرقمي، وفي هذه الدورة بمركز إبداع مصر الرقمية في قصر السلطان حسين يتم التدريب على بعض الأمور المتخصصة مثل الذكاء الاصطناعي، وسيكون هناك تدريبات على متسلسلة الكتل، وهناك تدريبات لإدارة المشروعات على المستوى التكنولوجي".

فيما قال أحد المتدربين، إن "الدورة الأولى كانت في إطار الذكاء الاصطناعي، والدورة الثانية التي نحضرها اليوم هي حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وستفيدنا بعد ذلك في ظل التحول الرقمي ورقمنة الدولة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بالنسبة للجهاز الإداري للدولة".

مركز إبداع مصر الرقمية تكنولوجيا المعلومات برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي

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