بالتعاون مع 12 جمعية.. مصر الخير توزع لحوم 22 رأس ماشية على أهالي ديرمواس بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أهمية الدور المجتمعى للمؤسسات والجمعيات الأهلية فى دعم أواصر التكافل والتكامل بين فئات المجتمع، وتقوية الروابط الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن مؤسسة مصر الخير واحدة من أبرز وأهم المؤسسات العاملة فى مجال الخدمة المجتمعية وخاصة فى المناسبات الدينية والوطنية.

وقال عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا أنه تم ذبح عدد ٢٢ رأس ماشية مقدمه من مؤسسة مصر الخير الي عدد ١٢ جمعية اهلية بمركز ديرمواس وذلك بالمجزر التابع للوحدة المحلية وذلك بحضور مسئولي مؤسسة مصر الخير بالمنيا وديرمواس وتحت اشراف الطب البيطري وأشار رئيس المركز والمدينة أن ذلك يأتي في اطار جهود اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا وبالتنسيق مع جمعية مصر الخير ومتابعة رضا مصطفي وعلاء حمدي نائبا رئيس المركز والمدينة.مشيرا إلي كان قد جري التنسيق بين مؤسسة مصر الخير والوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والتضامن الاجتماعي وتم عقد لقاء تنسيقي لهذا الغرض الأسبوع الماضي.

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